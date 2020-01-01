فاليرو: اتخذت من جوتي ونادال قدوة

متوسط ميدان إنتر يتحدث عن تأثره بصانع ألعاب ريال مدريد جوتي

تحدث متوسط ميدان إنتر الإيطالي بورخا فاليرو عن رحلته مع كرة القدم، حيث بدأ تأثرًا بصانع ألعاب ريال مدريد خوسي جوتي.

وكان فاليرو قد انتقل إلى الدوري الإيطالي ليتألق هناك من بوابة فيورنتينا، ومنه انتقل إلى النيراتزوري، ويستمر معهم حتى الآن.

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وحول بداية مسيرته، قال فاليرو إنه استوحى أغلب الحركات التي يؤديها في الملعب من صانع ألعاب المنتخب الإسباني وريال مدريد السابق خوسيه جوتي.

وأضاف: "عشقت كرة القدم منذ أن كنت صغيرًا. عندما كنت طفلًا كانت بدايتي مستوحاة من جوتي، الذي ظهر مثلي من خلال فريق شباب ريال مدريد"

وتابع: "كنت غاضبًا من جماهير ريال مدريد بسبب صافرات الاستهجان التي تلقاها جوتي في ملعب سانتياجو بيرنابيو، الأمر كان حزينًا بالنسبة لي"

وأردف: "كما أن جوتي مثال أحتذي به بالنسبة لكرة القدم، فإن أسطورة التنس رافائيل نادال يعد أحد الأمثلة التي أنظر إليها وأتعلم منها الكثير"

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وكان فاليرو قد ظهر من خلال أكاديمية ريال مدريد واستمر هناك حتى العام 2006، ومن خلال رحلته تلك شاهد جوتي كثيرًا عن قرب، حيث كان اللاعب الإسباني أحد نجوم الفريق الملكي في هذا الوقت"