لاحقاه حتى في سنغافورة .. احتجاز زوجين بسبب الاحتجاج ضد مالك فالنسيا!

بداية صعبة للخفافيش هذا الموسم

من المعروف أن علاقة جماهير فالنسيا داخل إسبانيا مع مالك النادي بيتر ليم ليست في أفضل أحوالها، ولكن الآن الوضع تطور، ليصل إلى النصف الآخر من الكرة الأرضية، تحديدًا في سنغافورة.

وجاء ذلك بعدما امتدت الاحتجاجات التي كانت تقام بشكل منتظم في ميستايا ضد صاحب الـ71 سنة إلى قارة آسيا، بعدما قرر زوجان نقل شكواهما لهناك.

صحيفة "ماركا" الإسبانية، قالت إنه تم تصوير الزوجين داني كويستا وميريا سايز وهما يرفعان لافتة مكتوب عليها "ليم، ارجع إلى منزلك"، في إشارة إلى الاعتراض على قيادة رجل الأعمال السنغافوري للخفافيش.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وأشارت إلى أن الأمر تسبب في مصادرة جوازات سفرهما من قبل السلطات السنغافورية، مما يعني احتجازهما هناك منذ يوم الجمعة الماضي.

ومن جانبه اعترف فالنسيا بالحادث، ووفقًا لبيان رسمي فإنهم يعملون على ضمان عودة كويستا وسايز إلى إسبانيا في أقرب وقت ممكن.

وأوضح النادي الإسباني أنه يعمل مع مكتب الليجا على التواصل مع السفارة الإسبانية في سنغافورة، للتوصل إلى حل يضمن عودة الزوجين لبلادهما بسلام.

يذكر أن فالنسيا يحظى ببداية صعبة لهذا الموسم في الدوري الإسباني، حيث يحتل المركز الثامن عشر بـ6 نقاط من 9 مباريات لعبها الفريق حتى الآن.