فالفيردي ينتهز الفرصة ليهاجم التحكيم وريال مدريد قبل مواجهة الفريقين

فالفيردي يهاجم التحكيم قبل مواجهة ريال مدريد..

هاجم إرنستو فالفيردي، المدير الفني لنادي أتلتيك بيلباو، التحكيم الإسباني، قبل مواجهة ريال مدريد المرتقبة، في افتتاح مباريات الفريقين بالدوري الإسباني.

ويستعد بيلباو، لاستضافة ريال مدريد، مساء غد السبت في الجولة الأولى من الدوري الإسباني، على ملعب سان ماميس.

وهاجم فالفيردي التحكيم في المؤتمر الصحفي للمباراة، بسبب مباراة الفريقين في الدور الثاني من الموسم الماضي بالدوري، عندما تدخل كارفخال بقوة على يوري لاعب بيلباو.

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وفي مباراة الفريقين بالموسم الماضي، في شهر أبريل تدخل كارفخال بقوة على يوري، وأدى إلى إصابته بكسر في القدم، وحينها حصل مدافع ريال مدريد على بطاقة صفراء فقط، مما أغضب فالفيردي.

وقال فالفيردي في المؤتمر الصحفي للمباراة: "يجب حماية اللاعبين من التحكيم، نحن لا نرى أن كارفخال كان يريد إصابة يوري، ولكن الآن كارفخال معه بطاقة صفراء فقط وسيلعب المباراة، بينما يغيب يوري للإصابة بكسر في قدمه".

وتابع: "إنها حقيقة موضوعية، الشخص الذي يجب عليه تقييم مثل تلك الأمور هو الحكم، ولكن يجب حماية اللاعبين".

وعن غياب كورتوا عن ريال مدريد بسبب الإصابة ورحيل بنزيما، قال فالفيردي: "كورتوا كان لاعبًا أساسيًا مع ريال مدريد، لقد كان حاسمًا في الكثير من الفرص امامنا في الموسم الماضي، حاله كحال بنزيما".

وأضاف: "ولكن الآن تبدأ مرحلة جديدة لريال مدريد مع لاعبين جدد، إنهم أقويا جسديًا وعلينا مواجهتهم علي أي حال".