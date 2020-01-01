فالفيردي ينتقد نفسه: لم أتصرف كلاعب محترف في ريال مدريد

فيدريكو فالفيردي لاعب وسط ريال مدريد ينتقد نفسه بعد مباراة فريقه أمام ريال بيتيس.

أعرب فيدريكو فالفيردي لاعب وسط ملعب ريال مدريد عن سعادته بفوز فريقه في لقاء الأمس أمام نظيره ريال بيتيس في الجولة الثالثة من الدوري الإسباني.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها فالفيردي عقب اللقاء، وانتقد فيها نفسه مؤكدًا أنه لم يقدم الأداء المتوقع من لاعب في ريال مدريد.

وقال فالفيردي: "لقد بدأنا المباراة بشكل جيد للغاية، لكن بعد ذلك تراجعنا بشكل مبالغ فيه في الدفاع، وبيتيس بدأوا في الهجوم لكن المدرب غير الأمور بين الشوطين".

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وأضاف عن مستواه: "أحاول دومًا البحث عن الانتصار لكن الأمور لم تسر بالشكل المطلوب بالنسبة لي، لقد عانيت خلال العودة في النتيجة".

وأكمل تصريحاته عن ما قدمه في اللقاء: "لم أقم بالأمور بالطريقة التي يجب أن يقوم بها أي لاعب محترف في صفوف ريال مدريد".

وأنهى كلماته بالحديث عن التحكيم وكرة ركلة الجزاء: "لم أشاهد أي شيء، لم أعر الكرة انتباهي في تلك اللحظة".

جدير بالذكر أن ريال مدريد كان قد وصل للنقطة الرابعة في المركز الخامس بجدول ترتيب الدوري الإسباني بينما بقى بيتيس في المركز الثاني برصيد ست نقاط بعد لقاء الأمس.