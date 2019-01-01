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فالفيردي يقرر ضم واجو للفريق الأول لبرشلونة

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مستوى اللاعب مع فريق الشباب جذب أنظار مدرب النادي الكتالوني

بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

قرر إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة، تصعيد الظهير السنغالي موسى واجو للفريق الأول بالنادي.

واجو انتقل لبرشلونة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، لكنه تم ضمه لفريق الشباب لصغر سنه حتى يكتسب المزيد من الخبرة.

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صاحب الـ19 عاماً قدم مستويات مميزة مع الفريق الثاني، ليلفت أنظار فالفيردي قبل بداية النصف الثاني من الموسم.

صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أكدت أن قرار مدرب برشلونة لا يأتي بسبب الإصابات التي يعاني منها الفريق فقط.

وعلى رأسها كلًا من سيرجي روبرتو وسيميدو، ولكن تألق اللاعب هو سر استدعاء فالفيردي له.

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ومن المتوقع انضمام اللاعب لتدريبات الفريق الأول، فور العودة من الأجازة الشتوية في إسبانيا.

جدير بالذكر أن واجو انضم لبرشلونة بـ5 مليون يورو، بعقد حتى 2023 وشرط جزائي قيمته 100 مليون يورو.

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