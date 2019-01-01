راشفورد يحسم قراره بشأن الانتقال لريال مدريد

مهاجم مانشستر يونايتد حدد مستقبله

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أفادت صحيفة ميرور الإنجليزية أن ماركوس راشفورد مهاجم مانشستر يونايتد حسم قراره بشأن الانتقال إلى ريال مدريد الموسم القادم.

وارتبط المهاجم صاحب الـ21 عامًا بالرحيل عن يونايتد الصيف المقبل، وقد أوضحت عدة تقارير صحفية ترحيبه بتلك الخطوة لعدم رضاه عن الطريقة التي يستخدمه بها المدرب جوزيه مورينيو.

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لكن تغيير المدرب وقدوم أولي جونار سولشار جعل اللاعب يعدل عن قراره ويُقرر البقاء في ملعب أولد ترافورد خاصة بعد إحرازه لهدفين خلال المباريات الثلاثة التي قادها المدرب الجديد، والتحسن الملحوظ في أجواء وأداء الفريق بشكل عام.

يُذكر أن راشفورد ورغم عُمره الصغير إلا أنه لعب 146 مباراة بقميص الشياطين الحُمر سجل خلالهم 38 هدفًا، وقد ارتدى قميص المنتخب الإنجليزي في 31 مباراة سجل خلالهم 6 أهداف، وقد كان جزءً من منتخب الأسود الثلاثة الذي وصل نصف نهائي كأس العالم 2018 في روسيا.