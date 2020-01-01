فالفيردي يُحذر مانشستر سيتي: ريال مدريد سيعود!

جاهزون للبطولات..

أبدى فيديريكو فالفيردي، لاعب ريال مدريد، ثقته الكبيرة في أن ناديه بمقدوره العودة من بعيد في دوري أبطال أوروبا والعبور من بوابة مانشستر سيتي إلى الدور ربع النهائي.

وكان النادي الملكي قد هُزِم ذهابًا في سانتياجو برنابيو بهدفين مقابل هدف، ومنع تفشي فيروس كورونا لم تُلعب مباراة الإياب في ملعب الاتحاد مع توقعات باستئناف البطولة مجددًا في أغسطس المقبل.

وعادت كتيبة زين الدين زيدان مجددًا للتدريبات آخر أسبوعين بعد سماح الحكومة الإسبانية بعودة الحياة لكرة القدم، على أن يعود الدوري الإسباني في الفترة بين 10 إلى 13 يونيو المقبل.

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بعيد هو موعد مباراة السيتي، لكن فالفيردي لم ينس بعد ويحلم بجلب الرابعة عشر لناديه، فقال في تصريحات لقناة الريال "لدينا الرغبة والإرادة في لعب الإياب والقتال من أجل تغيير النتيجة والتأهل".

كما أضاف "لا يمكننا أبدًا أن نفتقر إلى الرغبة في هذا النادي للقيام بكل ذلك. يجب أن نستمر في التدريب بجدية لبقية الموسم ونأمل في أن نحقق لقب الدوري".

"إنني أتطلع إلى ارتداء قميص ريال مدريد مرة أخرى وإظهار سبب وجودي هنا والنضال من أجل هدف أن نكون أبطال."

وأتم "إنه لمن دواعي سروري أن أرى زملائي مرة أخرى وأن أستمتع بالتدريب في هذا الملعب الجميل ثانيةً، لقد اشتقنا جميعًا للأحاديث والتدريبات وسعداء بالعودة".

يذكر أن فالفيردي البالغ من العمر 21 عامًا كان أحد أعمدة الميرينجي قبل توقف النشاط في مارس الماضي، حيث شارك في 32 مباراة وسجل هدفين وصنع أربعة آخرين بمختلف المسابقات.