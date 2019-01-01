سمولينج: ميسي؟ أحضروه الآن

سمولينج يرفع راية التحدي في وجه ليونيل ميسي قبل صدام برشلونة أمام مانشستر يونايتد

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

رفع المدافع الدولي الإنجليزي كريس سمولينج راية التحدي في وجه ليونيل ميسي من جديد ليلة مواجهة برشلونة أمام مانشستر يونايتد.

ويحل برشلونة ضيفًا ثقيلًا على مانشستر يونايتد مساء غد الأربعاء في مباراة الذهاب للدور ربع النهائي من دوري أبطال أوروبا.

وفي المؤتمر الخاص بالمباراة، جدد كريس سمولينج حديثه حول عدم خشيته من مواجهة ليونيل ميسي معتبرًا الأمر مجرد تحدي.

وقال سمولينج: "لقد واجهت كريستيانو رونالدو وكيليان مبابي وإيدين هازارد من قبل، المواجهة ضد هؤلاء اللاعبين تكون تحديات بكل تأكيد"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٩ أبريل ٢٠١٩

وأضاف: "المواجهة أمام ليونيل ميسي ستكون عبارة عن تحدٍ جديد بالنسبة لي، أنا متحمس جدًا لها، من الممكن أن تحضروه الآن"

وتابع: "أشعر بالحماس الشديد منذ أن أوقعتنا القرعة في مواجهة برشلونة، لقد أثبتنا في العديد من المناسبات أننا نستطيع التغلب على أي فريق"

واختتم حديثه قائلًا: "مانشستر يونايتد فريق كبير ومن أكبر الفرق في العالم، ونعلم جيدًا كيفية خوذ مثل هذه المباريات، نتمنى تحقيق نتيجة إيجابية في مواجهة الذهاب على أرضنا قبل الرحيل إلى كامب نو الأسبوع المقبل"

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يذكر أن مانشستر يونايتد قد أقصى باريس سان جيرمان في دور الستة عشر، بينما أقصى برشلونة أوليمبيك ليون.