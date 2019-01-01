فالفيردي: ميسي لا يلعب وهو مصاب وموقف أومتيتي مختلف

تعرف على تصريحات فالفيردي بشأن إصابة ميسي وجاهزيته لمباراة بلد الوليد

أكد إيرنستو فالفيردي، المدير الفني لنادي برشلونة، أنّ ليونيل ميسي، هداف البلوجرانا التاريخي، لم يلعب أي مباراة وهو مصاب مشيرًا إلى أنّ حالته البدنية جيدة.

ميسي تعرض لإصابة أمام فالنسيا في الجولة 22 من الدوري الإسباني قبل أن يشارك بديلًا في الكلاسيكو ولعب لقاء أتلتيك بلباو كاملًا.

وقال مدرب البلوجرانا في تصريحات نقلتها صحيفة "سبورت" الإسبانية: "ميسي لم يلعب أبدًا وهو مصاب، حالته البدنية جيدة للغاية وأحيانًا لا أشركه كإجراء احترازي".

وتابع: "ليو يتدرب بشكل مثالي ولا يوجد أي سبب منطقي لتأجيل مشاركته في المباريات".

وتطرق مدرب أتلتيك بلباو السابق للحديث عن صامويل أومتيتي وموعد عودته للملاعب.

أمر طبيعي، ما حدث أمام توتنهام كان أمرًا طبيعيًا

كان يجب أن نتعرض للخسارة في وقت من الأوقات

لكننا لن نستسلم 💪



فافر -المدير الفني لـ دورتموند- 🗣️ pic.twitter.com/EPD3Z4Khzr — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 14, 2019

وأوضح: "أومتيتي يحتاج وقت للتعافي من الإصابة، والأمر بالنسبة له أكبر من ذلك لأنّ فترة غيابه استمرت طويلًا".

واختتم: "مع صامويل نحتاج لتقييم موقفه ومعرفة إن كان جاهزًا للمنافسة في المباريات خلال الفترة المقبلة من عدمه بعد غياب".

ميسي ساهم في التسجيل أو الصناعة بمباريات الليجا في كل مرة يشارك عدا لقاء بلباو الأخير الذي انتهى بالتعادل السلبي.