فالفيردي: طرح اسم كومان لخلافتي لا يعني شيئًا لي

المدرب يؤكد ثقته بنفسه وبفريقه قبل مباراة سلافيا براج..

"أكد إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة أن الشائعات التي خرجت في الآونة الأخيرة أن رونالد كومان قد يخلفه في منصبه في البرسا، لا تعني له شيئًا على الإطلاق.

ويُعاني فالفيردي من سهام الانتقادات التي لا تتوقف، وتتهمه بعض جماهير برشلونة بأنه أضاع هوية الفريق بطريقته التي تميل للدفاع أكثر منها للهجوم والكرة الجميلة كما يحبذ عشاق البلوجرانا.

نيكو يان هوجما مدير الكرة بالمنتخب الهولندي كان قد كشف النقاب عن أن كومان مدرب الطواحين لديه شرطًا جزائيًا في عقده يسمح له بتدريب برشلونة، وأن البرسا على علم بهذا الأمر مما زاد من أخرج الكثير من الشائعات في الأيام الأخيرة.

فالفيردي علّق على هذا الأمر "لا أعلم ماذا يدور حوله، ولكن أن تكون مدربًا هذا يُعرضك للكثير من الشائعات، بالنسبة لي هذا لا يعني شيئًا."

وتطرق المدرب للحديث عن مباراة البرسا أمام سلافيا براج فقال "نتوقع أن نواجه خصمًا قويًا بسبب ما أظهره من تنافسية وقدرات في المنافسات الأوروبية، لقد أخرجوا إشبيلية العام الماضي من الدوري الأوروبي."

"يركضون كثيرًا ولديهم عديد اللاعبين الجيدين، ولكن هذه مباراة هامة ورئيسية بالنسبة لنا وكذلك بالنسبة لهم سُتعرفهم كثير من الأمور."

وتحدث فالفيردي أيضًا عن تأجيل الكلاسيكو إلى شهر ديسمبر "أنا لا أعرف لماذا حدث ذلك، لقد لعب إسبانيول وفياريال في كتالونيا في نفس الوقت، ولا أظن أن إقامة الكلاسيكو كانت لتشكل أزمة لأي طرف من الأطراف."

"لقد أردت اللعب هذا الأسبوع ودائمًا أتمنى أن أخوض مثل هذه المباريات، هذا ما دائمًا أقوله."

كما قلل مدرب البرسا من أهمية الإحصائيات، لا سيما أن العملاق الكتلاني أرقامه سيئة في هذا الموسم خارج الديار، فقال "حتى نفوز علينا أن نحرز أهدافًا كتيرة، في النهاية هذه مجرد إحصائيات، لننظر إلى الجانب الإيجابي، سجلنا ثلاثة أهداف في إيبار منذ يومين."

واختتم فالفيردي حديثه متحدثًا عن الفريق بشكل عام "ميسي وسواريز وجريزمان في حالة جيدة ويمكنهم البدء غدًا. الموسم لا يزال طويلًا ونحن نبحث عن وصول لاعبينا إلى أعلى مستوى ممكن في سبيل تحقيق البطولات."

"أرى التواصل يحدث دومًا بين جريزمان وميسي في أرض الملعب، ولكنهما في حاجة إلى التفاهم في الفترة المقبلة. راكيتيتش؟ اللاعب في قائمتنا وبحالة جيدة وقد يشارك. أومتيتي؟ أدى مباراة جيدة في إيبار ولكنه تعرض لضربة قوية، لنرى ماذا سيحدث له."