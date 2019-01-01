فالفيردي: خسارة ديمبيلي تؤلمني

فالفيردي يتحدث عنإصابة عثمان ديمبيلي بعد مواجهة سيلتا فيجو وقبل مواجهة ليفربول

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال المدرب إرنستو فالفيردي إن فقدان عثمان ديمبيلي يعد أمرًا مؤلمًا في هذا التوقيت الحرج من الموسم..

وخسر برشلونة أمام سيلتا فيجو بهدفين مقابل لا شيء لحساب الجولة السادسة والثلاثين من الدوري الإسباني.

وعقب المباراة، صرح فالفيردي بأن الهزيمة تبقى هزيمة حتى لو كان الأمر يتعلق بمباراة في بطولة منتهية ومحسومة.

وقال فالفيردي: "لدينا العديد من التحديات الأخرى، لا يمكن الحديث عن حسمنا للدوري مسبقًا، علينا التركيز على ما يتبقى".

وأضاف: "حسم التحديات القادمة سيتطلب المزيد من الجهد، ونحن سنلعب كل مباراة على حدى من أجل الفوز بكل ما تبقى"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٤ أبريل ٢٠١٩

وتابع: "إصابة ديمبيلي تبدو مقلقة، سيخضع للفحوصات الطبية وسنرى غدًا إذا كان سيشارك معنا في المباريات المتبقية من الموسم أم لا"

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يذكر أن برشلونة سيلعب يوم الثلاثاء المقبل أمام ليفربول في إياب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا..