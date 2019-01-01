فالفيردي: تيرشتيجن سيلعب نهائي الكأس وميسي لا يهتم بالحذاء الذهبي

تعرف على تصريحات فالفيردي عقب تعادل برشلونة أمام إيبار

أكد إيرنستو فالفيردي، المدير الفني لنادي برشلونة، أنّ مارك أندريه تيرشتيجن سوف يكون الحارس الأساسي في نهائي كأس ملك إسبانيا مشيرًا إلى أنّ ليونيل ميسي لا يبالي بالألقاب الفردية.

برشلونة تعادل بهدفين لمثلهما في الجولة الأخيرة من الليجا فيما حقق ليو البيتشيتشي بواقع 36 هدفًا.

وقال فالفيردي في تصريحات عقب المباراة: "لا أعتقد أن ميسي يهتم بالحذاء الذهبي بل بالألقاب الجماعية والعمر المستمر لحصد الألقاب".

وتابع: "بدأنا المباراة بصورة جيدة ولكن في الشوط الثاني لم نكن في وضعية مناسبة، لقد حاولنا التغلب على الضغط المفروض من إيبار ونجحنا في بعض الأوقات".

مدرب البلوجرانا أكد وجود سيميدو في المستشفى مشيرًا إلى أنّه لم يتحدث مع الطبيب بعد لكن اللاعب سوف يعود إلى برشلونة مع الفريق.

🔴🔵 برشلونة يختتم موسم الليجا بالتعادل مع إيبار pic.twitter.com/05fOelatPe

— جول العربي - Goal (@GoalAR) May 19, 2019

وأردف: "هذه المباراة تختلف عن نهائي الكأس، هدفنا استعادة اللاعبين. أعتقد أن فيليبي كوتينيو ومارك أندريه تيرشتيجن سوف يلعبان أمام فالنسيا بينما عثمان ديمبيلي قد لا يلحق".

واختتم: "نحن أبطال الليجا وطوال الموسم نقدم مستوى متوازن وهناك استمرارية في الأداء. أعتقد أن الموسم الحالي جيد وهدفنا تحقيق بطولة الكأس".

جدير بالذكر أنّ برشلونة يواجه عدد من الإصابات أبرزها مارك أندريه تيرشتيجن وفيليبي كوتينيو وعثمان ديمبيلي وكذلك لويس سواريز وأرتور.