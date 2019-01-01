رسميًا | ميسي يعادل سجل زارا ويصبح الأكثر تتويجًا بالبيتشيتشي

ميسي هداف الدوري الإسباني للمرة السادسة على التوالي

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

حقق ليونيل ميسي، أسطورة برشلونة، جائزة هداف الدوري الإسباني "البيتشيتشي" للمرة السادسة في تاريخه عن موسم 2018-2019.

وسجل ليو 36 هدفًا في الدوري الإسباني خلال الموسم الجاري لينفرد بصدارة الهدافين يليه لويس سواريز وكريم بنزيما بواقع 21 هدفًا.

وأصبح ميسي أكثر لاعب في التاريخ تتويجًا بجائزة البيتشيتشي بواقع 6 مرات بالتساوي مع تيلمو زارا، أسطورة أتلتيك بلباو.

وحقق البرغوث الجائزة في مواسم 2009-2010 و2011-2012 و2012-2013 و2016-2017 و2017-2018 بجانب الموسم الحالي.

💢ليونيل ميسي أساسيًا أمام إيبار في آخر مباراة لبرشلونة في الليجا هذا الموسم pic.twitter.com/YXXh9G4nHj — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 19, 2019

صاحب الـ 32 عامًا هو رابع لاعب يحقق لقب الهداف 3 مواسم على التوالي بعد جيتي وزارا وخوسيه جاراتي وإسيدو لانجارا، إلا أنّ أفضل إنجاز لهوجو سانشيز وألفريد دي ستيفانو الذين حققوا الجائزة 4 مرات على التوالي.

ويمتلك ميسي أفضل سجل تهديفي في موسم واحد بالدوري الإسباني محرزًا 50 هدفًا في موسم 2011-2012.

ويعد الفارق بين ميسي وأقرب ملاحقيه - سواريز وبنزيما - 15 هدفًا وهي أعلى نسبة بين الهداف والوصيف في تاريخ الليجا منذ موسم 1986-1987 حينما سجل هوجو سانشيز 35 هدفًا يليه جاري لينكر صاحب الـ 20 هدفًا.

جدير بالذكر أنّ البرغوث ينافس كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان، على الحذاء الذهبي، إذ يمتلك صاحب الـ 20 عامًا 32 هدفًا في الليج 1.