فالفيردي: الآن لدينا تحديات أخرى

فالفيردي يتحدث عن دوري أبطال أوروبا ومواجهة مانشستر يونايتد عقب الفوز على أتليتيكو مدريد وحسم برشلونة القريب للقب الدوري

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

قال المدرب إرنستو فالفيردي إن الفوز أمام أتليتيكو مدريد يعد خطوة إيجابية نحو حسم لقب الدوري الإسباني.

ونجح برشلونة في تحقيق انتصار هام على حساب ضيفه أتليتيكو مدريد بهدفين مقابل لا شيء، في قمة الأسبوع الحادي والثلاثين من الدوري الإسباني.

وعقب المباراة، صرح فالفيردي بأن الفوز أمام أتليتيكو مدريد كان خطوة هامة في مشوار الفريق نحو لقب الدوري الثاني على التوالي.

وقال فالفيردي: "لدينا العديد من التحديات الأخرى، لا يمكن الحديث عن حسم لقب الدوري الآن، لا زال هناك العديد من المباريات التي يجب الفوز بها أولًا.

وأضاف: "حسم النقاط القادمة سيتطلب المزيد من الجهد، ونحن سنلعب كل مباراة على حدى من أجل الفوز بكل ما تبقى"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٤ أبريل ٢٠١٩

وتابع: "طرد كوستا؟ لقد أثر بالطبع على سير المباراة، ولكن بعيدًا عن هذا كنا أفضل منهم على مدار الـ 9 دقيقة واستحقينا الفوز"

وحول سواريز قال: "الجميع يعلم أنه قادر على تسجيل مثل هذه الأهداف، هذه اللقطات هي التي تتحدث عن سواريز"

وحول مواجهة مانشستر يونايتد قال: "الآن سننسى مواجهات الليجا مؤقتًا وسنركز على مباراة مانشستر يونايتد في دوري أبطال أوروبا، سنعطيها كامل الجهد والاهتمام"

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يذكر أن برشلونة يبتعد الآن بفارق 11 نقطة عن أقرب ملاحقيه في الدوري أتليتيكو مدريد، ما يقربه من لقبه الثاني على التوالي.