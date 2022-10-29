فالفيردي عن بدايته مع ريال مدريد: شعرت وكأنني في المكان الخطأ!

كشف عن معاناته في عام 2016

كشف فيديريكو فالفيردي لاعب وسط ريال مدريد، عن معاناته داخل النادي الإسباني ببداية مسيرته، قبل أن يصبح أحد أهم النجوم بالفريق خلال الفترة الأخيرة.

لاعب الوسط البالغ من العمر 24 سنة وصل إلى إسبانيا للمرة الأولى قادمًا من نادي بينارول الأوروجوياني في 2016 حيث انضم للفريق الرديف في ريال وذهب للإعارة لديبورتيفو لاكورونيا قبل العودة للنادي في 2018 ليشق طريقه نحو الفريق الأول بنجاح.

وقال فالفيردي في تصريحات لـ"DirecTv":"كنت متوترًا للغاية وشعرت بالإحراج أكثر من مرة في بداية رحلتي مع ريال مدريد، كنت أسأل نفسي عما إذا كنت في المكان الخطأ وكان لدي إحساس بأنني أقل من بقية زملائي".

وعن تألقه الفترة الأخيرة:"أشعر وكأنني تعرضت للضرب بالعصا عندما أجد نفسي في وضعي الحالي، الأمور أصبحت أسهل بكثير، هنا أشعر بأنني محبوب وأحصل على دعم الجميع".

دور كارلو أنشيلوتي معه:"دعمه لي لم يكن مشروطًا وساعدني في أسوأ لحظاتي، أخبرني يومًا ما أنه سيعتزل لو لم أسجل 10 أهداف في الموسم، وضع الضغط علي بطريقة جيدة ساعدتني على التطور".

ومن الواضح أن المدرب الإيطالي المخضرم لن يعتزل بعد نهاية هذا الموسم بسبب فالفيردي، لأن النجم الأوروجوياني سجل 7 أهداف وصنع هدفين في 16 مباراة فقط حتى الآن.