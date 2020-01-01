فالفيردي: البريميرليج؟ أفضل أستراليا

مدرب برشلونة السابق يتحدث عن مستقبله

تحدث مدرب برشلونة السابق إرنستو فالفيردي عن مستقبله وإمكانية توليه تدريب فريقاً في الدوري الإنجليزي الممتاز، وذكر أنه لا يحبذ الفكرة كثيراً.

فالفيردي حالياً بلا عمل بعد إقالته من تدريب الفريق الكتالوني في ديسمبر الماضي إثر خسارته كأس السوبر الإسباني، وتراجع مردود الفريق.

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وقال فالفيردي للإعلام: "البعض يسألني أحياناً عن البريميرليج، وردي كان أنني أفضل الذهاب إلى أستراليا، التدريب لا يستمر طوال العمر ويجب أن تفكر في العمل في أماكن غريبة".

وأضاف: "قمت بتحية إنييستا على ذهابة لليابان، هناك أماكن عدة يمكن أن تذهب إليها، سنرى، لم يمر وقت طويل على بقائي دون عمل، ولم أقرر بعد".

وختم: "من الممكن أن أذهب للعمل في الخارج، الحقيقة أن الأشياء الغريبة تعجبني، لذا لا أستبعد أي فكرة في الوقت الراهن".

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ويملك فالفيردي تجربة خارج الكرة الإسبانية عندما درب أوليمبياكوس في 127 مباراة، وحقق معه خمس بطولات، بالإضافة لتجاربه الإسبانية مع إسبانيول، فالنسيا، فياريال، وبلباو.