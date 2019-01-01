فالفيردي: أريد من جماهير برشلونة تشجيعنا وتجاهل جريزمان

إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة يطالب جماهير الفريق بتشجيعه وتجاهل إطلاق الصافرات على أنطوان جريزمان نجم أتلتيكو مدريد.

فيسبوك تويتر علي رفعت

طالب المدرب الإسباني إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة جماهير النادي الكتالوني ألا تطلق صافرات الاستهجان على الفرنسي أنطوان جريزمان لاعب أتلتيكو مدريد.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها فالفيردي خلال المؤتمر الخاص بالمباراة وأكد خلالها أنه يريد من الجماهير أن تركز فقط على تشجيع برشلونة.

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وقال فالفيردي: "ما أطلبه من جماهير الفريق أن تصب كل تركيزها على تشجيع برشلونة فقط وألا تطلق الصافرات على أي لاعب، هذا هو ما أريده منهم".

وأضاف: "عندما أذهب لأي ملعب وأرى الجماهير تطلق الصافرات على أي لاعب من برشلونة أعرف أن هذا اللاعب أهم لديهم من تشجيع فريقهم".

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وعن حالة ديمبلي: "لست واثق من تواجده أمام أتلتيكو مدريد، كذلك تواجده أمام مانشستر يونايتد لن يكون أمرًا محسومًا، ولن أخاطر به أبدًا".

جدير بالذكر أن برشلونة سيدخل مباراة الغد أمام أتلتيكو مدريد وهو في الصدارة بفارق ثماني نقاط عن الروخيبلانكوس.