فافر يصدم جمهور دورتموند رغم الفوز على شالكه

أنباء غير جيدة..

صدم لوسيان فافر، المدير الفني لفريق بوروسيا دورتموند ، جماهير ناديه بعد الفوز على شالكه برباعية، عندما أعلن عن نهاية موسم أكسيل زاجادو بسبب الإصابة، بينما لا يزال موقف القائد ماركو رويس ضبابيًا إلى حد كبير.

وكان زاجادو قد أصيب في أربطة الركبة خلال تدريبات دورتموند في أبريل الماضي، ويُعد غيابه ضربة قوية لدفاعات أسود الفيستيفاليا، في الوقت الذي لم يشارك رويس وأكسيل فيتسيل وإيمري تشان أمام الرويال بلوز للإصابة أيضًا.

دورتموند قدّم مباراة كبيرة للغاية وهيمن على أحداثها بكل المقاييس، ليظفر بثلاث نقاط غالية في صراع المنافسة على لقب البوندسليجا مع المتصدر بايرن ميونخ ، وقد أعرب المدرب السويسري عن رضاه عن مستوى نجومه في ديربي الرور.

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فافر قال عن الإصابات "انتهى موسم زاجادو، لن يلعب معنا مجددًا، رويس لم يشارك في التدريبات الجماعية ولكننا متفائلين بقرب عودته، تشان وفيتسيل سيعودان قريبًا جدًا.".

كما أضاف متحدثًا عن الانتصار "4-0 أمام شالكه نتيجة جيدة تمامًا، المفتاح في هذا الفوز هو أن الفريق لعب جيدًا سويًا، دفاعيًا أيضًا ظهرنا بمستوى خاص جدًا.".

وتابع "إقامة المباراة بدون جماهير شيء غريب جدًا، لا يوجد ضجيج على التمريرات أو الأهداف، نحن نفتقد جمهورنا حقًا.".

وأتم "لقد كانت مباراة مختلفة جدًا عن المعتاد، من الصعب الحكم على جودتها، ولكن يمكن القول أن اللاعبين قد ركزوا بصورة مثالية على مهامهم اليوم.".

يذكر أن دورتموند سوف يلتقي مع فولفسبورج في الجولة المقبلة يوم السبت المقبل على ملعب فولكسفاجن آرينا، وأمام الفريق الذي انتصر اليوم على أوجسبورج بهدفين لهدف خارج الديار.