فافر: غياب رويس؟ مولوده أهم من المباراة

لوسيان فافر المدير الفني لفريق بروسيا دورتموند يؤكد أن غياب رويس عن مباراة الفريق الأخيرة ضد فولفسبورج كان ضروريًا.

فيسبوك تويتر علي رفعت

أعرب لوسيان فافر المدير الفني لفريق بروسيا دورتموند عن سعادته بفوز فريقه بالأمس على نظيره فولفسبورج في الدوري الألماني.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها فافر وأكد خلالها أن غياب رويس كان هامًا في ظل حصوله على مولود جديد في الساعات الأخيرة، وأن ذلك الحدث كان أهم من المباراة.

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ورد فافر عن سؤال حول غياب لاعبه ماركو رويس: "بكل تأكيد مولوده أهم من خوض المباراة"، حيث كان اللاعب قد رزق بمولود بالأمس.

وأضاف عن اللقاء: "لقد حاولنا أن نضغط عليهم قدر الإمكان، لكنهم كانوا رائعين وظهرت خطورتهم في أوقات عديدة من خلال الكرات المرتدة خاصة في الشوط الثاني".

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وأكمل: "كلا الفريقين دافعا بشكل جيد طوال المباراة وكانا جيدان في البناء الهجومي وشاهدنا العديد من الجمل الفنية الجيدة طوال أحداث اللقاء".

جدير بالذكر أن بروسيا دورتموند كان قد حقق الفوز في مباراة الأمس بهدفين نظيفين وغاب عنه رويس خلال عودتهم لقمة ترتيب الدوري الألماني.