فاسوني: رونالدو كان قريبًا من ميلان قبل يوفنتوس

المدير الرياضي السابق لميلان يتحدث عن إمكانية ضم كريستيانو رونالدو قبل يوفنتوس

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قال ماركو فاسوني المدير الرياضي السابق لميلان إن كريستيانو رونالدو كان متاحًا بالنسبة للروسونيري قبل تعاقد يوفنتوس معه.

وكانت وجهة رونالدو المقبلة قد ظلت معلقة بعدما أعلن صاروخ ماديرا أنه سيرحل عن ريال مدريد عقب نهائي دوري أبطال اوروبا 2018.

وعقب انتهاء موسمه الأول في الكالتشيو، تحدث ماركو فاسوني عن مفاجأة بالنسبة للكثيرين من عشاق كرة القدم خاصة في إيطاليا.

وقال فاسوني: "لقد كان كريستيانو رونالدو متاحًا بالنسبة لميلان في صيف العام 2018، وحاولنا بالفعل أن نتواصل معه قبل يوفنتوس"

— جول العربي - Goal (@GoalAR) August 2, 2019

وأضاف: "لقد كان بإمكاننا التعاقد مع رونالدو ولكن يوفنتوس كان أكثر جدية وأكثر قدرة على التكفل بالصفقة ومشتقاتها ماديًا"

وتابع: "فترة تواجدي في ميلان شهدت العديد من الأشياء غير المفهومة، لم أكن أمتلك كامل الصلاحيات حتى أقنع رونالدو بالمجيء إلى سان سيرو"

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يذكر أن كريستيانو رونالدو قد توج بجائزة لاعب العام في إيطاليا، كما توج فريقه يوفنتوس بلقب الكالتشيو للمرة الثامنة على التوالي.