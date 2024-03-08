"هناك فارق في البيئة" .. مدرب أياكس يصدم السعوديين بـ"أسرار جديدة" عن جوردان هندرسون

جوردان هندرسون لعب 6 أشهر فقط في دوري روشن السعودي للمحترفين..

"استعاد متعته مع كرة القدم".. بهذه الكلمات تحدث جون فانت شيب، المدير الفني لنادي أياكس أمستردام الهولندي، عن النجم الإنجليزي جوردان هندرسون، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم.

هندرسون انضم إلى أياكس أمستردام، في الميركاتو الشتوي الماضي "يناير 2024"؛ بعد 6 أشهر فقط مع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتفاق السعودي.

وقال فانت شيب، بعد تعادل أياكس (0-0) مع أستون فيلا الإنجليزي، في ذهاب دور الـ16 من مسابقة الدوري الأوروبي: "هندرسون جاء من السعودية، وهو حزين للغاية".

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وأشار مدرب العملاق الهولندي، إلى أنه بعد 6 مباريات فقط، شارك فيها اللاعب مع أياكس، استعاد النجم الإنجليزي، متعته مع كرة القدم، وأصبح عنصرًا مؤثرًا في الفريق الأول.

وأضاف في حديثه عن جوردان: "محترف حقيقي، قائد.. أعتقد أن اللاعبين من حوله يشعرون بذلك، ويقبلون هذه الفكرة أيضًا".

وأوضح جون فانت شيب، أن هندرسون بدأ يستعيد سعادته في التدريبات "تدريجيًا"؛ حيث شعر بفارق كبير في البيئة التي يعمل بها، عكس فترته في المملكة العربية السعودية.

وشدد جون فانت شيب، على ضرورة انضمام جوردان هندرسون، إلى قائمة منتخب إنجلترا الأول لكرة القدم، في بطولة كأس أمم أوروبا 2024؛ بعد أن أعاد اللاعب اكتشاف شغفه بالكامل.