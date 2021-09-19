فاران يكشف سبب رحيله عن ريال مدريد.. وعلاقته مع بوجبا ورونالدو

فاران يكشف عددًا من الحقائق الخاصة برحيله عن ريال مدريد.

كشف الفرنسي رافاييل فاران مدافع نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي عن السبب الذي دفعه إلى الرحيل عن نادي ريال مدريد الإسباني، والانضمام إلى ملعب "أولد ترافورد".

فاران انتقل إلى مانشستر يونايتد خلال سوق الانتقالات الصيفية، في صفقة تتراوح قيمتها بين 35 و45 مليون يورو، بعد عشرة مواسم قضاها في ملعب "سانتياجو بيرنابيو".

وبالإضافة إلى ذلك، كشف فاران عن علاقته مع البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي زامله لفترة مميزة خلال الفترة التي قضاها الثنائي في ريال مدريد، وحققا العديد من البطولات.

ماذا قال فاران عن رونالدو؟

تصريحات فاران جاءت في مقابلة أجراها مع برنامج "Telefoot" التلفزيوني الفرنسي، وتحدث أولًا عن أداء رونالدو المميز.

وقال فاران: "رونالدو محترف كبير، لقد سجل الأهداف طوال مسيرته، وسيستمر طالما أنه لا يزال يلعب، لذلك من الأفضل أن يكون معك وليس ضدك".

ماذا قال فاران عن عملية تأقلمه في مانشستر يونايتد؟

وتطرق فاران خلال المقابلة عن مرحلة تأقلمه في نادي مانشستر يونايتد، والدعم الذي يجده من مواطنه بول بوجبا.

وقال الفرنسي: "بوجبا بالطبع يساعدني على الاندماج، بطريقته الخاصة وروحه المرحة، إنه دائمًا يفعل ذلك، إنه رائع والأمور تسير على ما يرام".

"C'est un immense professionnel. Il a marqué des buts toute sa carrière. Il continuera tant qu'il n'arrêtera pas le foot. Donc, c'est mieux de l'avoir avec que contre soi."



Raphaël Varane sur Cristiano Ronaldo qu'il retrouve à MU après leur aventure au Real @FredCalenge pic.twitter.com/DB7KVgCwBJ — Téléfoot (@telefoot_TF1) September 19, 2021

وأضاف: "أتحدث القليل من الإنجليزية، ويجب أن أتحسن أكثر".

ماذا قال فاران عن يوم تقديمه في مانشستر يونايتد؟

فاران ظهر للمرة الأولى مع مانشستر يونايتد قبل مباراة ليدز يونايتد على ملعب "أولد ترافورد"، في الجولة الافتتاحية من الدوري الإنجليزي.

وقال فاران عن استقباله من قبل جماهير يونايتد: "لقد كانت هناك الكثير من المشاعر، لأنه كان ترحيبًا رائعًا، وسيظل محفورًا في ذاكرتي إلى الأبد".

وتطرق فاران للحديث عن زملائه الجدد في مانشستر يونايتد بقوله: "هناك مجموعة جيدة من اللاعبين، شباب ويتمتعون بالديناميكية، هناك شعور حقيقي بالصداقة الحميمة، وأنا سعيد حقًا كوني فردًا في هذا الفريق".

ماذا قال فاران عن فترته في ريال مدريد؟

وخلال المقابلة تحدث فاران عن الأسباب التي دفعته إلى الرحيل عن ريال مدريد بقوله: "كنت في حاجة إلى ذلك، أعتقد أنه شعور شخصي، كنت بحاجة إلى تحدٍ جديد، وتجربة مشاعر مختلفة".

وقال فاران مختتمًا تصريحاته: "رحلتي في ريال مدريد كانت استثنائية، وفوق كل التوقعات التي كان من الممكن الحديث عنها، الرحيل كان بحثًا عن مغامرة جديدة، ولدفعي إلى عدم البقاء في منطقة الراحة الخاصة بي".

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