فاران يرد على مسألة استمراره مع ريال مدريد

شائعات كثيرة عن رحيل الفرنسي

رد رافاييل فاران، مدافع ريال مدريد، على التقارير التي قالت إنه على وشك مغادرة النادي الملكي الصيف المقبل وسط اهتمام من عدة فرق إنجليزية بخدماته.

وربطت تقارير إنجليزية مستقبل فاران بمانشستر يونايتد وتشيلسي في ظل عدم تمديد عقده رفقة ريال مدريد.

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وقال الفرنسي على هامش مؤتمر لقاء ريال مدريد وتشيلسي المقبل: "تركيزي مائة بالمائة على الفريق، التحديات الحالية تحفزني كثيراً وأقدم كل ما أملك في الميدان".

وأكمل: "مستقبلي واضح، وتركيزي على إنهاء الموسم، هذا هو الأمر الأهم في الوقت الراهن".

وعلق فاران على مسألة السوبرليج: "تركيزي على المباراة، فزت بدوري الأبطال أربع مرات وهي بطولة أحبها للغاية".

وأردف: "تشيلسي فريق جيد للغاية ويعرف كيف يهاجم، يجب أن ندافع جيداً ولا نترك المساحات، تحسنا كثيراً دفاعياً كفريق ونملك الجودة في الأمام لخلق الخطر".

ويستضيف ريال مدريد نظيره تشيلسي مساء الثلاثاء في ملعب "ألفريدو دي ستيفانو" لحساب ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.