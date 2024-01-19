فاران يتحدى تين هاج بصورة قد تُنهي مسيرته في مانشستر يونايتد

خرق واضح للوائح

رغم القواعد الصارمة للمدرب إريك تين هاج في مانشستر يونايتد، إلا أن المدافع الفرنسي رافاييل فاران قرر تحدي هذه اللوائح بصورة في إجازته.

مانشستر سيقضي الفترة المقبلة في راحة قبل العودة للنشاط الكروي في 28 يناير الجاري لمواجهة نيوبورت كاونتي في كأس الاتحاد الإنجليزي، لذلك حصل اللاعبون على إجازة لمدة أسبوع لقضاء المزيد من الوقت مع عائلاتهم.

فاران اختار الطريقة الأسوأ على الإطلاق لقضاء فترة إجازته، حيث نشر صورة عبر حسابه على موقع "إنستجرام" في أحد منتجعات التزلج على الجليد.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

صحيفة "ذا صن" البريطانية قالت إن هذه الصورة ستضع فاران في ورطة كبيرة مع تين هاج، بسبب تحذير المدرب الهولندي للاعبين من الذهاب للتزلج أثناء الموسم، لأن هذا الأمر سيعرضهم لخطر الإصابات بشكل كبير.

وتتبنى العديد من الأندية الأوروبية هذه الفكرة، وكان المثال الأبرز على خطورة الذهاب للتزلج هو ما حدث للألماني مانويل نوير الذي تعرض لحادث غريب خلال العطلة الشتوية العام الماضي أثناء تزلجه على الجليد ليتعرض إلى إصابة أبعدته عن بايرن ميونخ لمدة 10 أشهر.

وتأتي خطوة فاران لتزيد التكهنات حول توتر علاقته مع تين هاج، وسط الأنباء المكثفة عن عدم تجديد عقده مع الشياطين الحمر ورحيله عن الفريق في الصيف.