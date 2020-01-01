فاران حول جدل تقنية الفيديو: لا ننشغل بالضوضاء خارج الملعب

تعرف على تصريحات فاران بعد الفوز على ألافيس

أكد رافائيل فاران، لاعب نادي ريال مدريد ، أنّ فريقه لا ينشغل بالضوضاء المثارة حولة تقنية الفيديو المساعد، مشيرًا إلى أنّ الهدف هو الفوز بلقب الدوري الإسباني .

فاران شارك في فوز ريال مدريد بثنائية نظيفة على ديبورتيفو ألافيس في الجولة 35 من الدوري الإسباني ليبتعد أكثر في صدارة الدوري.

ووصل الملكي إلى النقطة 80 ليحافظ على فارق الأربع نقاط مع برشلونة صاحب المركز الثاني.

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وقال فاران في تصريحات عقب المباراة: "نحن نركز فقط على هدفنا وأصبح متبقي لنا 3 نهائيات فقط وسوف نقاتل للفوز بكل مرة. عدم استقبال أهداف يمنحنا الكثير من الصفقة وسوف نستمر بالديناميكية الإيجابية بغية رفع اللقب".

وتابع: "لدينا مجموعة رائعة من اللاعبين ونحن بحاجة لخدمات كل لاعب. نمتلك ثقة لا نهائية في المدرب وكلنا على قلب رجل واحد ونعمل سويًا ألا نستقبل أي أهداف".

وبالرد على الانتقادات الموجهة لتقنية الفيديو، علّق: "لا نهتم بالضوضاء في الخارج، فنحن نحكم مصيرنا ونظهر قوتنا الحقيقية داخل الميدان".

أما لوكاس فاسكيز، فأرجع قوة ريال مدريد في المباريات الأخيرة إلى العمل الجماعي والدفاع والهجوم كفريق متكامل.

وسوف يواجه النادي الملكي فريق غرناطة ثم فياريال قبل أن يختتم الدوري بلقاء ليجانيس، بينما يلعب برشلونة أمام ريال بلد الوليد ثم أوساسونا وآخر لقاء ضد ألافيس.