فاران: أجعل راموس مدافعًا أفضل!

علينا أن نتحسن..

يؤمن رافاييل فاران، لاعب ريال مدريد، أن الدفاع عملية جماعية تحتاج إلى تكاتف جميع الأطراف لإتمامها بنجاح، في الوقتٍ الذي أشار فيه إلى أنه يجعل زميله سيرخيو راموس أفضل والعكس صحيح.

تصريحات فاران أتت في المؤتمر الصحفي لمباراة النادي الملكي المرتقبة أمام إنتر يوم الثلاثاء لحساب الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا، والتي لا تقبل سوى ثلاث نقاط بالنسبة لكتيبة زين الدين زيدان.

وتعرض خط دفاع الملكي للعديد من الانتقادات في الآونة الأخيرة مع الاستشهاد بإحصائية أن في غياب راموس لا يمكن للميرينجي الفوز بدوري الأبطال، وحاول فاران بدوره التقليل من هذا الأمر.

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الدولي الفرنسي قال "أشعر دائمًا براحة أكبر عندما ندافع بطريقة أكثر إحكامًا، عندما لا يدافع الفريق بصورة جيدة علينا حينها اتخاذ قرارات أكثر تعقيدًا في الخلف".

كما أضاف "صحيح أننا لم نكن جيدين بدون سيرخيو في دوري الأبطال، ولكن هذه مسألة علينا تناولها جميعًا. أنا أجعل راموس مدافعًا أفضل، وهو يجعلني أفضل، إلا أن الدفاع هو عملية جماعية".

وسغيب إيدير ميليتاو عن مباراة الإنتر بسبب إصابته بفيروس كورونا، وعقّب فاران على ذلك بقوله "نحن نعلم أنه في الفترة الراهنة يجب أن نكون مستعدين لمثل هذه الأشياء، علينا التكيف مع مثل هذه الأشياء وإن كان ذلك صعبًا".

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دفاعات الريال غدًا ستكون في وضع أفضل في ظل غياب روميلو لوكاكو عن إنتر للإصابة، وحول الغياب قال فاران "أنا أعرفه جيدًا، لقد لعبت أمامه في عدد من المرات، إنه لاعب جيد للغاية لكن إنتر فريق مكتمل للغاية، نحن مستعدون لمواجهة خصم جيد جدًا".

أشرف حكيمي سيعود مرة أخرى إلى مدريد ولكن هذه المرة بقميص النيراتزوري بعدما رحل عن الريال بصورة نهائية في الصيف المنقضي باتجاه ملعب سان سيرو، وبالنسبة لفاران فهذا القرار كان لصالح مسيرة الدولي المغربي.

الفرنسي أتم بقوله "لقد اتخذ القرار الذي اعتقد أنه الأفضل لمسيرته. بالطبع، ريال مدريد فريق استثنائي بالنسبة له ولكنه اتخذ قرارًا من أجل مسيرته، اللاعب دائمًا ما يفكر في سياقه فقط، وريال مدريد سيكون دائمًا خاصًا بالنسبة له".

الجدير بالذكر أن ريال مدريد يتذيل ترتيب المجموعة برصيد نقطة واحدة حققها من التعادل مع بوروسيا مونشنجلادباخ، بينما يتساوى إنتر مع النادي الألماني بنقطتين لكل منهما في المرتبة الثانية والثالثة، ويأتي شاختار في الصدارة بـ4 نقاط.