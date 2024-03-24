فاجعة في أمريكا الجنوبية.. وفاة لاعب كولومبي أثناء التدريبات!

فشل الطاقم الطبي في إنعاشه

توفي الكولومبي جييرمو دينيس بلتران، لاعب ريال سانتا كروز البوليفي، في تدريبات فريقه بسبب قصور في القلب، إذ شعر بحالة من الدوار قبل أن ينهار على الأرض أمس الجمعة.

فشل الطاقم الطبي بالنادي في إنعاش صاحب الـ24 عامًا، قبل أن يستدعوا سيارة إسعاف، إلا أنه توفي وهو في طريقه إلى المستشفى.

وأوضح أدولفو سوريا جالفارو، مدير النادي، إن اللاعب كان يتدرب بشكل طبيعي، قبل أن ينهار تمامًا، وتوفي أثناء نقله إلى العيادة".

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وقال ريال سانتا كروز في بيان رسمي: "اليوم، الساعة 7:30 مساءً، نقول وداعًا للاعبنا المحبوب جييرمو دينيس بلتران، وذلك في مقر النادي".

وختم: "نوجه دعوة لجميع المحبين للانضمام إلينا في وداعنا الأخير، ونقول وداعًا للاعبنا الذي ترك بصمة لا تنسى في قلوبنا وفي تاريخ نادينا".