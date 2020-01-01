فاتي يقرر الخضوع لعملية جراحية بعد إصابة الركبة

إصابة فاتي على مستوى غضروف الركبة وبرشلونة يأمل ألا تكون الأمور كارثية

قرر نجم برشلونة الشاب أنسو فاتي الخضوع لعملية جراحية على مستوى الركبة من أجل التعافي من الإصابة التي لحقت به مساء أمس.

أبلغ نادي برشلونة للتو أن أنسو سيخضع لعملية جراحية غدًا، وسيكون الطبيب رامون كوجات هو المسؤول عنها وسيتحدد بعدها الفترة التي سيغيبها فاتي عن الملاعب.

وكشفت تقارير صحفية إسبانية صباح اليوم أن النجم الشاب أنسو فاتي هو الذي سيقرر طريقة خضوعه للعلاج في الفترة المقبلة.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "آس"، والتي أكدت أن برشلونة قام بالتنسيق مع أحد الأطباء للعملية الجراحية بالفعل، حال قرر فاتي الخضوع لها.

ولو خضع اللاعب للعملية الجراحية قد يستمر غيابه عن الملاعب لفترة بين الشهرين والأربعة أشهر، بينما لو قرر الخضوع لبرنامج علاجي سيكون الغياب لأسابيع قليلة.

ولكن فاتي قرر اختيار الطريق الأسلم على المدى الطويل حتى وإن تسبب في غيابه لفترة أطول في الوقت الحالي، لكي لا يتسبب التسرع في أي مضاعفات.

برشلونة يعلن إصابة فاتي

7 نوفمبر

أعلن نادي برشلونة في بيان رسمي أن نجمه الشاب أنسو فاتي يعاني من تمزق في الغضروف المفصلي في ركبته اليسرى.

وحقق برشلونة انتصارًا هامًا على حساب ضيفه ريال بيتيس بخمسة أهداف مقابل هدفين لحساب منافسات الجولة الثامنة من الدوري الإسباني.

ولعب أنسو فاتي المباراة ولكنه خرج بين شوطيها مصابًا، ووفقًا لما أصدره برشلونة وتقارير الصحف فإن الأمور تهدد برشلونة بكارثة ليست في وقتها.

البيان الرسمي الذي أصدره برشلونة يقول إن إصابة فاتي على مستوى الركبة اليسرى ليست سهلة، إذ يعاني من تمزق في الغضروف المفصلي.

وأوضح برشلونة خلال البيان أنه في الأيام القليلة المقبلة سيتم تحديد العلاج وفقًا للتشخيص الذي سيظهر بعد المزيد من الفحوصات الدقيقة.

ولكن تقارير صحفية قد حملت صدمة لعشاق الفريق الكتالوني، حيث قالت صحيفة آس الإسبانية إن فاتي سيخضع لعملية جراحية وسيغيب عن الملاعب لـ 3 أشهر.

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إصابة أنسو فاتي في هذا الوقت من الموسم ستكون ضربة موجعة بالنسبة لبرشلونة بعدما حصل النجم الصاعد على مكان أساسي وبات أحد أهم لاعبي الفريق على الإطلاق.