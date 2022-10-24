فاتي غاضب من تشافي ووكيله يهدد برشلونة

يبدو أن مستقبل فاتي في برشلونة لن يكون طويلًا كما توقع الجميع.

أكدت تقارير صحفية إسبانية على غضب اللاعب الشاب أنسو فاتي نجم برشلونة من مديره الفني تشافي هيرنانديز بسبب عدد الدقائق التي يحصل عليها.

جاء هذا بحسب ما ذكر الصحفي دافيد ريفرتر العامل في صحيفة "سبورت"، حيث أكد أن اللاعب يسعى للحصول على المزيد من الدقائق لكن تشافي لا يسمح له بذلك.

وأوضح الصحفي أن وكيل اللاعب جورج مينديش قد تحدث مع النادي الكتالوني بالفعل بشأن وضع اللاعب، ونبرته كان فيها بعض التهديد.

وأكدت أن مينديش قال للنادي وإدارته أن اللاعب لو لم يحصل على المزيد من الدقائق وعلى فرصة أكبر فسيقوم بنقله إلى فريق آخر في أقرب وقت ممكن.

جدير بالذكر أن عقد فاتي في صفوف برشلونة كان قد تم تجديده في أكتوبر من العام الماضي ولن ينتهي قبل 2027.