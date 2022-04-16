فاتي: عائلتي مسلمة، وسأبقى ممتنًا لفالفيردي للأبد

كشف أنسو فاتي نجم هجوم برشلونة عن ديانة عائلته عندما خرج في تصريحات صحفية ضمن حوار مع صحيفة "موندو ديبورتيفو".

وأكد النجم الإسباني صاحب الأصول الغينية أن عائلته مسلمة، وأنه كان يصلي بالساعات خلال فترة إصابته ويدعو لعائلته ولنفسه.

وقال فاتي: "عائلتي مسلمة، وبعد أن تعرضت للإصابة صليت كثيرًا، لقد دعوت كثيرًا لعائلتي، بعد ذلك كنت أدعو لنفسي".

وأضاف: "أنا الآن نفس الطفل الذي كنت عليه قبل سنوات عطوفًا للغاية تجاه والدي، ولا يجب على الأشخاص أن يتغيروا في ذلك الجانب مهما كان الذي حصلوا عليه أو فقدوه".

وعن إصاباته: "هذا ما حدث، أضع في تفكيري والدي عندما جاء إلى إسبانيا دون الأسرة حتى يؤمن مستقبلنا، وأتذكر أنه مر بما هو أصعب من ذلك بكثير".

وأردف عن إرنستو فالفيردي: "جاء لي وأخبرني أنني سألعب للفريق الأول، وسأبقى ممتنًا له للأبد على ما فعله معي والفرصة التي حصلت عليها".

جدير بالذكر أن فاتي كان قد شارك في تدريبات برشلونة مؤخرًا، ومن المتوقع مشاركته مع النادي الكتالوني ضد قادش مساء الأحد.