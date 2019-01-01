فاتي: أتمنى البقاء مع برشلونة دائمًا وهذا أفضل يوم في حياتي

نجم البلوجرانا الصغير يحتفل مع الرئيس بمرور 40 عامًا على أكاديمية لاماسيا

يحتفل نادي برشلونة الإسباني اليوم بمرور 40 عامًا على لاماسيا وهي المؤسسة المليئة بالمواهب في النادي الكتالوني والتي أخرجت العديد والعديد من النجوم الكبار للفريق وللعالم، أبرزهم ميسي وتشافي وإنييستا.

ومن جانب رئيس النادي جوسيب ماريا بارتوميو فقد تحدث عن ذلك قائلًا: "نحن سعداء أن نرى فاتي وبيريز هنا اليوم، هما يلعبان مع الفريق الأول وهذا رائع أيضًا".

وتابع: "شيء مميز وجيد أن تستمر هذه الأكاديمية 40 عامًا، الجميع يعلم مدى أهمية لاماسيا وأنا فخور بما تقدمه على مر السنوات، شيء رائع أيضًا أن 4 من قادة الفريق الأول هم من أبناء لاماسيا".

وأما عن النجم الشاب إنسو فاتي فقد صرح قائلًا: "أنا سعيد للغاية بالتواجد في برشلونة، أتمنى أن أكمل مسيرتي كلها هنا مع النادي وأن أقدم كل ما لدي مع الفريق الأول".

هدف رائع من دوجلاس كوستا 👌#أوروبا_مع_جول pic.twitter.com/EYvkzUUioq — جول العربي - Goal (@GoalAR) November 6, 2019

وأضاف: "الجميع هنا في لاماسيا أصدقائي ودائمًا ما نتحدث كل يوم، هم لا يزالوا أصدقائي ونحن ندرس سويًا، المشاركة مع برشلونة ضد أوساسونا والتسجيل كان حلم حياتي، يوم لا يمكن نسيانه".

يذكر أن النادي الكتالوني يواجه بعض الصعوبات في بطولة الدوري حيث خسر المباراة الأخيرة أمام ليفانتي كما فشل في الفوز بدوري أبطال أوروبا على كامب نو أمام سلافيا براج.