فاتسكه يطالب جماهير دورتموند بدعم الفريق عقب فضيحة ميونخ

هانز يواكيم فاتسكه المدير التنفيذي لنادي بروسيا دورتموند يطلب دعم الجماهير قبل مواجهة ماينز في الدوري الألماني.

فيسبوك تويتر علي رفعت

طالب هانز يواكيم فاتسكه المدير التنفيذي لنادي بروسيا دورتموند جماهير الفريق بتقديم كافة الدعم المتاح قبل مواجهة الفريق أمام نظيره ماينز في الدوري الألماني.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها فاتسكه وأكد خلالها أن الفريق في حاجة لمثل ذلك الدعم في تلك المرحلة من الموسم عقب الخسارة الكبيرة من بايرن ميونخ.

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وقال فاتسكه: "نحن في حاجة للدعم الجماهيري خلال الفترة المقبلة من الموسم، أتمنى أن يقدمون لنا ما نحتاجه في المباراة التي ستقام على ملعبنا من اللحظة الأولى بها".

وأضاف: "نعلم أن الأمور لم تسر بالشكل المطلوب في الفترة الأخيرة، خاصة في مواجهة بايرن ميونخ، لكن بطولة الدوري الألماني لم تنتهي بعد".

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وكان فريق بروسيا دورتموند قد تعرض للخسارة القاسية أمام بايرن ميونخ في الجولة الماضية من الدوري الألماني بخمسة أهداف نظيفة.

جدير بالذكر أن بايرن ميونخ يحتل في الوقت الحالي المركز الأول في جدول ترتيب الدوري الألماني وخلفه بروسيا دورتموند بفارق نقطة وحيدة.