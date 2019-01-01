دورتموند يقترب من هازارد بعد موافقة فريقه على الرحيل

بوروسيا مونشنجلادباخ يوافق على رحيل ثورجان هازارد وشائعات بوروسيا دورتموند تتواصل

يوسف حمدي فيسبوك تويتر

أكد المدير الرياضي لبوروسيا مونشنغلادباخ ماكس إبيرل أن النجم البلجيكي ثورجان هازارد يفكر جديًا في الرحيل عن الفريق.

وكان شقيق نجم تشيلسي إيدين هازارد قد أصبح ــ كما أخيه ــ مطمعًا للعديد من الأندية، وبات يفكر جديًا في الرحيل عن صفوف فريقه.

وحول ذلك، أكد ماكس أبيرل المدير الرياضي لبوروسيا مونشنجلادباخ أن ثورجان لديه رغبة في خوض تحدٍ جديد.

وكشف تقرير نشرته مجلة كيكر الألمانية أن نادي بوروسيا دورتموند قد عاد إلى السباق من أجل التوقيع مع ثورجان هازارد في سوق الانتقالات الصيفية المقبلة.

ودخل أيضًا كل من أتليتيكو مدريد وليفربول في سباق التعاقد مع النجم البلجيكي، ولكن حسب رأي كيكر فإن حظوظ بوروسيا دورتموند تبدو أكبر في الظفر به.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) ٩ أبريل ٢٠١٩

وحول ذلك، قال ماكس أبيرل المدير الرياضي لبوروسيا مونشنجلادباخ: "لقد أخبرنا ثورجان أنه لا يريد تمديد عقده معنا ويريد البحث عن نادٍ آخر"

وأضاف: "يتعين على الأطراف المهتمة بالتوقيع معه أن تقدم لنا عرضًا يناسب أحد أهم المواهب الشابة على مستوى أوروبا والعالم"

وتابع: "لا يمكننا الوقوف أمام رغبة لاعب يريد الرحيل عن الفريق، لن نبقي ثورجان ولا غيره في الفريق رغمًا عنه"

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يذكر أن عقد النجم الدولي البلجيكي ثورجان هازارد مع فريقه بوروسيا مونشنجلادباخ ينتهي بحلول العام المقبل 2020.