خاص | الاتحاد الآسيوي يبلغ الاتحادات المحلية بمكان استضافة مباريات دوري الأبطال

تعرف على موقف الاتحاد الآسيوي من إقامة مباريات دوري الأبطال

مازال الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، يبحث عن كيفية إقامة مباريات مجموعات بطولة دوري أبطال آسيا (الغرب)، وذلك في ظل الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدول للحد من انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19".

وعلم "جول" من مصادره، أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، أبلغ الاتحادات المحلية التي ترغب في استضافة مجموعات دوري أبطال آسيا "الغرب"، بأنه قد يتم اعتماد دولة قطر مكانًا لاستضافة مباريات الخمس مجموعات.

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رغبة الاتحاد الآسيوي بإقامة مباريات بطولة دوري الأبطال، في قطر، بسبب القيود المفروضة من بعض الدول، تجاه فيروس كورونا "كوفيد 19".

وتقدمت الاتحادات المحلية "السعودي، والعراق والأردن والإمارات وإيران وقطر"، بطلبات لاستضافة مباريات المجموعات التي يتواجد بها أندية تمثل تلك الاتحادات.

وتكمن المشكلة في السعودية، هي عدم قدرتها على استضافة مباريات المجموعات التي يتواجد فيها أندية إيرانية، لتكون مرشحة لاستضافة مباريات المجموعة الأولى فقط التي يتواجد بها الهلال.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الثالثة والتي يتواجد بها استقلال طهران الإيراني، والنصر قد يقع مع فولاذ الإيراني بالمجموعة الرابعة، وفي حالة صعود الوحدة إلى دور المجموعات سيقع مع فريق إيراني.

السعودية مرشحة لاستضافة المجموعة الأولى، والإمارات المجموعة الثانية، وقطر المجموعتين الثالثة والرابعة، أما الخامسة مرشح أن تقام مبارياتها في إيران.

ومن المقرر أن يتم حسم الأمور خلال الأيام المقبلة، وذلك بإقامة المباريات في قطر، أو اختيارات الدول التي ستستضيف الخمس مجموعات الخاصة بدول الغرب.