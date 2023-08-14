فابينيو: الأجواء صعبة في السعودية لكن أبقى من أفضل اللاعبين!

البرازيلي قاد الاتحاد الليلة للفوز أمام الرائد بثلاثية، فماذا قال عقب المباراة؟

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أعرب البرازيلي فابينيو؛ لاعب وسط الاتحاد السعودي، عن رضاه عن مستواه الذي ظهر به في أول مباراة في دوري روشن السعودي، رغم معاناته وفريقه من بعض النقاط في الشوط الأول أمام الرائد.

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العميد حقق الفوز اليوم الإثنين، أمام الرائد بثلاثية نظيفة، على استاد مدينة الملك عبد الله الرياضية، ضمن الجولة الأولى من دوري روشن 2023-2024م.

وقال فابينيو، خلال تصريحاته لقناة "SSC"، عقب اللقاء: "سيطرنا على مجريات المباراة، رغم صعوبة الأجواء وارتفاع حرارة الجو، صحيح أننا لم نخلق إلا فرصة أو اثنتين في شوط اللقاء الأول إلا أننا في الشوط الثاني سجلنا ثلاثة أهداف، وكان بالإمكان إضافة المزيد".

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وأضاف حول معاناة فريقه من هجمات الرائد المرتدة: "هذه أول مباراة لي مع الفريق، لكن تمركزي أنا وزملائي كان جيدًا في اللقاء، ومع الوقت سنتحسن بصورة أكبر".

واختتم حول تأقلمه بشكل سريع مع زملائه: "أنا في مرحلة عمرية جيدة جدًا، استمريت خمس سنوات مع ليفربول، كنت أقدم أداءً عاليًا، أعد من أفضل اللاعبين في مركزي، أمامي الكثير للتحسن، وأود أن أضيف الكثير لفريقي، ما زلت شابًا، يمكنني التطور بصورة أكبر".

SHAHID