فابيان بلانكو: النجم الذي فاز برشلونة بتوقيعه على حساب ريال مدريد

مع وصول فيران توريس ، أداما تراوري وأوباميانج ، أكمل برشلونة ما قرر تشافي القيام به في فترة الانتقالات الشتوية في يناير: تحسين خط هجوم الفريق.

الأدلة المبكرة مشجعة أيضًا، بعد أن سجل البلوجرانا أربعة أهداف في مرمى أتليتكو ​​مدريد، حيث لعب تراوري على وجه الخصوص دور البطولة في كامب نو.

ومع ذلك ، في حين يأمل برشلونة في أن يواصل توريس البالغ من العمر 21 عامًا التحسن وأن يصبح في نهاية المطاف قائدًا لهجومه لعقد آخر على الأقل، فلا شك أن تراوري وخاصة أوباميانج هي إصلاحات قصيرة المدى.

مع أخذ ذلك في الاعتبار ، ربما يكون الإضافة الأكثر أهمية في يناير لمستقبل خط هجوم برشلونة هو الشاب فابيو بلانكو.

وصل الشاب البالغ من العمر 17 عامًا إلى كاتالونيا في وقت مبكر من فترة الانتقالات الشتوية في يناير الماضي، وحصل على عقد لمدة عامين ونصف يتضمن شرطًا جزائيًا بقيمة 100 مليون يورو.

يُنظر إلى وصوله على أنه انقلاب، خاصة بعد أن أصيب برشلونة منذ عدة أشهر بخيبة أمل بسبب فقدانه لتوقيع أحد أفضل المواهب الإسبانية الشابة.

خاض برشلونة، إلى جانب ريال مدريد، معركة للتعاقد مع بلانكو في صيف عام 2021 حيث دخل عقده مع فالنسيا أسابيعه الأخيرة.

وكشفت التقارير أيضًا عن حرص مانشستر سيتي على ضمه، لكن آينتراخت فرانكفورت هو الذي فاز بشكل مفاجئ بالسباق لضم بلانكو.

أصيب برشلونة، على وجه الخصوص، بخيبة أمل بعد أن تابع بلانكو عن كثب لأكثر من عام، وأخبرت مصادر داخل النادي "GOAL" أنهم شعروا أنهم كانوا في مقعد القيادة للتوقيع مع الشاب قبل أن يتم رفض عرض عقدهم بشكل مفاجئ.

ومع ذلك، فإن فترة بلانكو في ألمانيا لم تسر بالشكل المنتظر، بعد فترة وجيزة من وصوله أجرى فرانكفورت تغييرًا جماعيًا في طاقمه، حيث عين رئيسًا جديدًا ومديرًا رياضيًا ومدربًا، ولم يشارك أي منهم في قرار التوقيع مع بلانكو.

لم يبد بلانكو قريبًا أبدًا من الدخول إلى الفريق الأول، وبدلًا من ذلك لعب ثماني مباريات فقط مع فريق تحت 19 عامًا وسجل هدفين.

وبحلول الوقت الذي بدأت فيه فترة الانتقالات الشتوية، كان بلانكو مستعدًا لمغادرة ألمانيا.

على الرغم من أن ريال مدريد أبدى اهتمامًا به مرة أخرى، إلا أن برشلونة بدا هذه المرة الوجهة المثالية، خاصة وأن تشافي أبدى استعدادًا لمنح الشباب فرصة خلال الأشهر الأولى من توليه المسؤولية.

كان لدى برشلونة أيضًا ميزة وجود فريق عمل في النادي يعرف بلانكو منذ وقته في فالنسيا، متمثلًا في خوسيه رامون أليسانكو، الذي يرأس الآن "لا ماسيا"، وهو الذي أعاد بلانكو إلى "ميستايا" من ألميريا مرة أخرى في عام 2016، بينما كان المدير الرياضي الجديد لبرشلونة، ماتيو أليماني، هو الرجل الذي أشرف على تجديد عقد بلانكو النهائي خلال فترة وجوده مع "الخفافيش".

إذن ما الذي يجعل بلانكو مميزًا جدًا لدرجة أن أندية مثل برشلونة وريال مدريد كانت حريصة جدًا على الحصول عليه؟

مدرب الشباب الذي تابع بلانكو، أدلى بتصريحات مع "جول GOAL" قال فيها: "إنه جناح مثير للغاية، يتمتع بقدر كبير من الذكاء والقوة البدنية"، يلعب بلانكو في الغالب من الجهة اليمنى.

على عكس العديد من الأجنحة الحديثة ، فإنه يفضل التوجه إلى خارج ظهير الخصم لتقديم تمريرات عرضية لزملائه في الفريق، مع أسلوبه الشجاع والتسارع أيضًا من الأجزاء الرئيسية في أدائه.

يمتلك الدولي الإسباني الدولي للشباب أيضًا عينًا جيدة على المرمى بعد أن بدأ تعليمه الكروي كمهاجم، ويأمل مشجعو برشلونة في رؤيته يعرض ذلك في الأشهر والسنوات المقبلة.

بدأ بلانكو حياته في ناديه الجديد ضمن تشكيلة برشلونة "ب" ، مما سمح له بلعب كرة القدم للرجال في دوري الدرجة الثالثة الإسباني.

ظهر بلانكو لأول مرة في "الكلاسيكو الصغير" ضد ريال مدريد كاستيا في أواخر يناير، حيث خرج من مقاعد البدلاء لمساعدة الفريق الكتالوني على العودة من التأخر 2-0 ليحصد نقطة، قبل أن يتم اختياره في التشكيلة الأساسية في الأسبوع التالي.

بالنظر إلى الوافدين الجدد في تشكيلة تشافي ، من المرجح أن يظل بلانكو مع الفريق "ب" حتى إشعار آخر ، مع امتلاك تشافي الآن مجموعة كبيرة من الخيارات الأكثر خبرة للاختيار من بينها في الهجوم.

ومع ذلك ، عندما ينظر المشجعون إلى فترة الانتقالات الشتوية في يناير 2022 في السنوات المقبلة، هناك أمل حقيقي في أن يفعلوا ذلك ليس فقط لأنها أعادت إحياء طموح النادي، ولكن أيضًا جلبت نجمًا في طور الإعداد إلى كامب نو، هو فابيو بلانكو.