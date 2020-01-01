فابريجاس: ميسي لموناكو؟ منزله في برشلونة

سيسك فابريجاس نجم موناكو يتحدث عن الانتقال المحتمل لليونيل ميسي من صفوف برشلونة.

أكد سيسك فابريجاس نجم موناكو على صعوبة انضمام النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة لصفوف فريقه الذي يلعب بالدوري الفرنسي.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها فابريجاس، وأكد خلالها أن وجود ليونيل ميسي في برشلونة منطقي، حيث أنه تواجد هناك منذ أن كان صغيرًا.

وقال فابريجاس: "ميسي لموناكو؟ برشلونة منزله، لقد كان في صفوف الفريق منذ أن كان صغيرًا، هي خيارات شخصية للغاية بالنسبة له ولا يجب أن أتدخل".

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وأضاف: "بالنظر للوضع الحالي في موناكو سيكون من الصعب تصور وجود ميسي هنا، لكنني بشكل شخصي سعيد للغاية في صفوف الفريق وفي مونتي كارلو".

ولا تعد تلك هي المرة الأولى التي يرتبط فيها ميسي بالانتقال لأحد الفرق التي يمثلها فابريجاس، ففي 2014 وبالتحديد بعد مشكلته مع لويس إنريكي في لقاء ملعب أنويتا ضد ريال سوسييداد أكدت تقارير عديدة أن النجم الأرجنتيني سيمثل البلوز بجوار سيسك.

وشهد الصيف الماضي أصعب قرارات ليونيل ميسي الذي أكد على رغبته بشكل علني في الرحيل عن برشلونة بسبب الاخفاقات المتتالية.

جدير بالذكر أن عقد ميسي مع برشلونة ينتهي بنهاية الموسم الجاري، أي أنه سيكون حرًا في التفاوض مع أي فريق بيناير المقبل على أن يرحل مجانًا في الصيف.