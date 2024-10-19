"موهبة فريدة من نوعها" .. فابريجاس يختار المرشح الأقرب لخلافة ميسي!

يؤمن بأن لاعب له قصته الخاصة بعيدًا عن المقارنات

يؤمن سيسك فابريجاس لاعب برشلونة السابق ومدرب كومو الإيطالي الحالي، أن الجناح الشاب لامين يامال هو اللاعب الأقرب في العالم لخلافة ليونيل ميسي.

يامال أصبح من العناصر الرئيسية منذ نهاية الموسم الماضي، وكان من أهم عوامل فوز إسبانيا ببطولة يورو 2024 في ألمانيا، ويواصل تألقه بمستويات مبهرة مع الفريق الكتالوني هذا الموسم تحت قيادة المدرب الألماني هانز فليك.

وفي هذا السياق، قال فابريجاس في مقابلة مع شبكة "ESPN" الأمريكية:"إنه موهبة فريدة من نوعها، هو لاعب يجب عليك أن تتركه فقط يلعب كرة القدم، سيُحدث دائمًا الفارق عندما يتعرض للضغط وحتى من دون ضغوط، ستجده دائمًا ما يعثر على الحل الصحيح، ويمتلك قدرة هائلة على قراءة المباراة وفهمها".

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وأضاف:"إنه يظهر علامات لاعب عظيم، ناضج جدًا، وأكثر ما يعجبني هو أنه يبدو وكأنه يلعب في الشارع كل شيء يأتي بسهولة بالنسبة له".

وعن مقارنته بميسي:"أنا أفهم المقارنات لكني لا أحب ذلك لاعتقادي أن كل لاعب مختلف عن الآخر وأن لدينا جميعًا قصتنا المختلفة، لامين بحاجة إلى إلى اتباع طريقه الخاص، ولكن من الواضح أن هناك علامات تجعلك تتذكر دائمًا ما كان عليه ميسي في السابق، أعتقد أنه أمر طبيعي للغاية، خاصة بالنسبة لمشجعي برشلونة الذين يأتون من فترة صعبة، وذلك لأن ليو ساعد الفريق في الأوقات الصعبة ودفع الجميع إلى الأمام، ولامين يمكنه فعل نفس الشيء ويستطيع تقديم المزيد لسنوات عديدة في النادي".

يذكر أن يامال الذي يبلغ من العمر 17 سنة فقط، نجح في تسجيل 5 أهداف وقام بصناعة مثلهم في 11 مباراة لعبها مع برشلونة خلال هذا الموسم حتى الآن.