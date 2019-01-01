فؤاد أنور يرجح كفة النصر للفوز على الشباب

عام 1996 لعبت أفضل مباراة لي أمام النصر في بطولة كأس ولي العهد

فيسبوك تويتر ماجد جزر

رشح اللاعب الدولي السعودي المعتزل فؤاد أنور، لاعب أندية الشباب والنصر السابق، فوز النصر على حساب الشباب في المباراة التي ستجمع الفريقين مساء اليوم.

النصر يستقبل الشباب على أرضه ووسط جماهير مساء اليوم، في واحدة من قمة مباريات الجولة الـ21 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويرى أنور في تصريحاته التلفزيونية بقناة العربية أن النصر الأوفر حظاً للفوز بهذه المواجهة، كونه يعش وضعا أفضل فنياً.

نحن على موعد مع قمة نارية 🔥

الشباب 🆚 النصر

🏟️الأمير فيصل بن فهد (الملز)

⏱️20:30 بتوقيت مكة المكرمة

📺KSA Sports 1 HD



الفارق 6 نقاط بين صاحب المركز الثاني والثالث، سنشاهد مباراة قوية بكل تأكيد 👀 pic.twitter.com/KemA2yzmce — موقع قول السعودي (@GoalSA) February 28, 2019

وواصل لاعب الأخضر السعودي تصريحاته : في عام 1991 الشباب فزنا بالدوري بعدما هزمنا النصر، ودائما مواجهاتنا مع النصر تكون قوية وتتسم بالندية.

وحول المباراة الأفضل له قال : بالنسبة لي فإن عام 1996 لعبت أفضل مباراة لي أمام النصر في بطولة كأس ولي العهد، كسبنا قطبي الرياض وظهرنا كمنافس قوي لهما مطلع التسعينيات الميلادية

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وأنهى أنور تصريحاته للحديث عن اللاعب الأفضل في تاريخ العالمي قائلاً : أفضل من ارتدى قميص النصر بالنسبة لي هو ماجد عبدالله، وأنا أعد مشجعًا شبابيًا لأني قضيت هناك 17 عاماً على عكس فترتي القصيرة مع النصر.