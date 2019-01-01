فؤاد أنور يكشف عن خطأ الهلال الأكبر هذا الموسم

نجم الشباب يتحدث عن الموسم الكروي في السعودية

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يرى فؤاد أنور نجم فريق الشباب السابق أن إقالة جورجي جيسوس هو أكبر أخطاء الهلال هذا الموسم، خاصة التخلي عن طاقمه الفني المساعد.

وكان الهلال قد خسر صدارة الدوري السعودي يوم أمس بسقوطه أمام غريمه ومطارده النصر بنتيجة 3-2 في ديربي الرياض.

ونقل موقع كووورة تصريحات عن فؤاد أنور قال فيها أن المشكلة الكبرى لم تكن في تعيين زوران ماميتش كونه على دراية بالكرة السعودية، لكن في تغيير المساعدين، مما يعني تغيير المنظومة الي اعتاد عليها اللاعبون بالكامل.

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وأضاف أن خسارة الهلال لـ7 نقاط متتالية أمرًا ليس جيدًا أبدًا للفريق، وأنه تكرار لما حدث في الموسم الماضي حين بدأ بخسارة النقاط تباعًا في مثل هذا التوقيت.

وأتم قائلًا "الهلال أخطأ بعد التعادل مع أحد، والعصبية التي سيطرت على اللاعبين والإداريين عقب تلك المباراة منحتني شعورًا بأن اللاعبين فقدوا فرصة المنافسة على اللقب".

يُذكر أن النصر يتصدر البطولة حاليًا بفارق نقطة واحدة عن الهلال قبل 5 جولات من النهاية.