ماجد عبد الله: الصدارة مستحقة للنصر

أسطورة العالمي يتحدث ويُشيد بأداء الفريق في الديربي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أبدى ماجد عبد الله أسطورة النصر السعودي سعادته البالغة بانتصار فريقه على الهلال في قمة الدوري السعودي مساء أمس في الرياض.

وكان النصر قد انتزع صدارة دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بانتصاره على منافسه المتصدر السابق "الهلال" بنتيجة 3-2 ضمن الجولة الـ25 من البطولة.

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وتحدث ماجد عبد الله عبر حسابه الرسمي على تويتر مشيدًا بأداء الفريق وخاصة الثنائي بيتروس وبرونو أوفيني، والأخير هو صاحب هدف الفوز القاتل في الدقيقة الثامنة من الوقت بدل الضائع.

إذ كتب "مبروك للنصر الصدارة المستحقة. مبروك لجماهير العالمي في الملعب وخلف الشاشات، مبروك لنجوم الفريق وتحديدًا الثنائي المتميز برونو وبيتروس. دامت أفراح العالمي".

يُذكر أن النصر يتصدر البطولة حاليًا بفارق نقطة عن الهلال قبل 5 جولات من نهاية الموسم.