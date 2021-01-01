فأل خير .. إصابة راموس لن تؤثر على تجديد عقده مع ريال مدريد

مستقبل راموس الغامض ما زال غامضًا

ذكرت صحيفة الموندو ديبورتيفو الكتالونية أن إصابة قائد ريال مدريد سيرخيو راموس وخضوعه لعملية جراحية على مستوى الركبة لن يكون شيئًا مؤثرًا على تجديد عقده مع النادي الملكي.

وكانت إصابة راموس والتي تطلبت عملية جراحية قد أثارت الكثير من الجدل حول صاحب الـ 35 عامًا، مع خوف من قبل الجميع من تكرار سيناريو فيكتور فالديز مع برشلونة.

ريال فقد راموس في آخر 3 مباريات للفريق، بسبب معاناته من مشكلة في الغضروف المفصلي لركبته اليسرى، بعد إصابته ضد أتلتيك بيلباو في كأس السوبر.

المدافع المخضرم كان من المقرر عودته لتشكيل الفريق من جديد، خلال مواجهة ويسكا، مساء أمس السبت والتي فاز بها الفريق الملكي ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من الدوري الإسباني.

ووفقًا لشبكة "COPE" الإسبانية، فإن العملية ستبعد راموس عن الملاعب لفترة تتراوح بين 6 إلى 7 أسابيع وقد تصل إلى شهرين، وهو ما أثار الجدل حول مستقبله.

ولكن في ذلك السياق، ذكرت صحيفة الموندو ديبورتيفو أن العرض المقدم من قبل ريال مدريد من أجل تجديد عقد قائده سيرخيو راموس ما زال كما هو ولم يتأثر بالعملية الجراحية.

صحيح أن ريال مدريد قد تراجع عن التجديد للاعبين يعانون من إصابات خطيرة للغاية في أوقات سابقة، وأن الكثيرين يتشبثون بالقول إن النادي الملكي من الممكن أن يفعل ذلك الآن مع سيرخيو راموس، لكن في الوقت الحالي، لا تبدو الأمور كذلك.

وحتى هذه اللحظة لم يبدِ النادي أي بادرة في هذا الصدد، حيث يواصل الحفاظ على عرض التجديد الذي قدمه من أجل سيرخيو راموس قبل إصابته في الركبة اليسرى.

على الناحية الأخرى، لا يفكر اللاعب في التقليل من طلباته، وقد رأى الكثيرون العملية التي خضع لها أمس ما هي إلا بادرة بأنه سيغادر ويريد أن يتعافى تمامًا حتى لا تكون هناك مشاكل في الفحوصات الطبية مع ناديه الجديد

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الجدير بالذكر أن صدمة جديدة قد زادت من متاعب النادي الملكي وتعرض لها زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد بالأمس بخضوع سيرخيو راموس قائد الفريق لعملية جراحية في الركبة.