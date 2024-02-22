"غير قانونية" .. الاتفاق يضبط تصرفات جماهيرية مخالفة قبل لقاء الهلال!

تصرفات مخالفة قبل مواجهة الاتفاق والهلال

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أعلن نادي الاتفاق عن ضبط تصرفات مخالفة من جانب الجماهير، قبل مباراة الفريق ضد الهلال، ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

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ويواجه الاتفاق نظيره الهلال مساء الإثنين المقبل، بالجولة 21 ضمن منافسات دوري روشن السعودي.

وكشف الاتفاق عبر حسابه على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، بيانًا رسميًا يُعلن خلاله عن رصد عددًا من التجاوزات في عمليات شراء تذاكر مباراة الهلال القادمة، من خلال شراء أكثر من 150 تذكرة مخالفة، اشترتها مجموعة معينة من خلال حسابات وهمية ثم أعادوا طرحها للبيع في السوق السوداء أعلى من سعرها الأصلي في "السوق السوداء".

وشدد نادي الاتفاق على أنه لا يوجد علاقة بما يحدث من التصرفات المخالفة التي قامت بها تلك المجموعة، حيث سيتم إعادة طرح التذاكر المخالفة مرة أخرى عبر الموقع الرسمي للنادي، مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المتجاوزين.

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وطالب نادي الاتفاق من الجماهير الحرص على شراء التذاكر من خلال المنافذ الرسمية فقط، والتي يتم الإعلان عنها عبر حسابات النادي الرسمية، مع أهمية الوقوف ضد تلك المجموعة.

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