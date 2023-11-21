يكذب تركي آل الشيخ .. إنتر ميامي يفاجئ السعودية بشأن "الرقصة الأخيرة" لميسي ورونالدو

بيان رسمي من نادي إنتر ميامي عن المشاركة في كأس موسم الرياض

فجّر نادي إنتر ميامي الأمريكي، الذي يضم في صفوفه الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي، مفاجأة من العيار الثقيل، عن مشاركة الفريق الأول لكرة القدم، بكأس موسم الرياض.

المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، أعلن يوم الثلاثاء، مشاركة إنتر ميامي في "دورة ثلاثية" مع الهلال والنصر بقيادة الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، تحت شعار "الرقصة الأخيرة"، على هامش فعاليات موسم الرياض؛ وذلك في الأسبوع الأول من شهر فبراير 2024.

وفي هذا السياق.. نفى إنتر ميامي في بيان عبر موقعه الرسمي، مشاركته في كأس موسم الرياض، مؤكدًا على أن هذا الخبر "غير صحيح".

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وأشار النادي الأمريكي، إلى أن مالكه خورخي ماس، لم يتحدث في العلن أو السر، عن فترة التحضير لموسم الفريق الأول لكرة القدم "الجديد".

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وشدد إنتر ميامي، على أن النادي، وبعد استشارة الجهاز الفني للفريق الأول، سيعلن عن الفترة التحضيرية للموسم الجديد، أمام وسائل الإعلام.

جدير بالذكر أن إنتر ميامي، توّج بأول لقب في تاريخه، بعد التعاقد مع ميسي، في صيف العام الحالي؛ وذلك بحصوله على "كأس الدوريات"؛ ولكنه فشل في التأهل إلى الأدوار الإقصائية من مسابقة الدوري الأمريكي.