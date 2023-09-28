غياب نجم النصر عن مواجهة الطائي .. ومعاقبة لويس كاسترو رسميًا

ماذا يحدث في النصر قبل مواجهة الطائي؟

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تلقى نادي النصر، صدمة بـ"غياب" واحد من أبرز نجومه، عن مواجهة الطائي، مساء غدٍ الجمعة، ضمن منافسات الجولة الثامنة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2023-2024.

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النصر يحتل المركز الخامس في جدول ترتيب دوري روشن السعودي، برصيد 15 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد "المتصدر".

وأعلن الإعلامي الرياضي علي العنزي، غياب عبد الرحمن غريب، جناح قلعة العالمي، عن قائمة الفريق الأول لكرة القدم، التي ستواجه الطائي، مساء الغد.

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وكشف العنزي عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس"، عن أن غريب، لا يزال يعاني من الإصابة التي تعرض لها أمام نادي أحد، ضمن منافسات دور الـ32 من مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين.

وعلى جانب آخر.. وقعت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم، عقوبة قاسية على البرتغالي لويس كاسترو، المدير الفني لنادي النصر.

وعاقبت اللجنة، مدرب النصر بغرامة مالية تُقدر بـ20 ألف ريال سعودي؛ بسبب عدم قيامه بارتداء "البطاقة التعريفية" داخل الملعب، خلال مواجهة النصر وأحد.

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