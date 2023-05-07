"غياب كريستيانو رونالدو" .. حقيقة الإصابة المرعبة في النصر

جول العربي
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Cristiano Ronaldo Al-Nassr 16:9Getty
كريستيانو رونالدوالنصرالخليجدوري روشن السعودي

عاشت جماهير نادي النصر، ساعات من الرعب؛ بعد "تسريبات" عن إمكانية غياب الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو؛ بسبب الإصابة.

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عاشت جماهير نادي النصر، ساعات من الرعب؛ بعد "تسريبات" عن إمكانية غياب الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، عن مواجهة الخليج، مساء غدٍ الإثنين؛ بسبب الإصابة، بحسب ما زعمت صحيفة "الرياضية".

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ويواجه النصر، مساء غدٍ الإثنين، على ملعب "الأول بارك" في العاصمة الرياض، نادي الخليج، ضمن منافسات الجولة 26 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين 2022-2023.

وطمأن الإعلامي الرياضي عبدالعزيز العصيمي من ناحيته، جماهير نادي النصر، عن الحالة الصحية والبدنية للأسطورة البرتغالية، قبل مواجهة الخليج "المرتقبة".

وأعلن العصيمي عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، جاهزية رونالدو، لمواجهة الإثنين؛ بعد التأكد من سلامته وعدم معاناته من أي إصابة.

جدير بالذكر أن النصر، يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب دوري روشن السعودي برصيد 56 نقطة، وبفارق 3 نقاط عن نادي الاتحاد، صاحب الصدارة.

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