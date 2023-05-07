شكوك حول مشاركة كريستيانو رونالدو أمام الخليج

النصر يُواجه الخليج غدًا في دوري روشن السعودي

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تلقت استعدادات النصر لمواجهة الخليج المهمة في الجولة الـ26 من دوري روشن السعودي ضربة قوية تمثلت بوجود شكوك حول قدرة النجم كريستيانو رونالدو على المشاركة في اللقاء.

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النصر استعاد توازنه بالفوز الكبير على الرائد 4-0 في الجولة الماضية، وقد منحه التعاون هدية ثمينة بإسقاط الاتحاد 2-1، ليُقلص زملاء رونالدو الفارق مع المتصدر إلى 3 نقاط فقط، ولذا بات من المهم أن يفوز الفريق في مباراة الغد أمام الخليج لمواصلة الصراع مع العميد.

صحيفة الرياضية السعودية أوضحت أن رونالدو غاب عن المران الجماعي يوم أمس بقرار من الجهازين الطبي والفني بعد إصابته بإجهاد عضلي، وقد خضع اللاعب لبرنامج علاجي خارج المستطيل الأخضر.

ومن المقرر أن يخضع صاحب الـ38 عامًا اليوم لاختبار طبي ميداني قبل إقرار مشاركته في المران الأخير قبل مواجهة الخليج، والذي سيُقام على ملعب الأول بارك مساء اليوم.

يُشار إلى أن الاتحاد يتصدر جدول الترتيب برصيد 59 نقطة ويُطارده النصر بنقاطه الـ56.

Shahid