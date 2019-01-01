غياب كافاني وماركينوس عن باريس أمام مونبلييه

ثنائي باريس يغيب أمام مونبلييه

أعلن توماس توخيل، المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان قائمة فريقه، لمواجهة مونبلييه في الدوري الفرنسي.

ويستعد باريس لمواجهة مونبيليه مساء غد السبت، في إطار مباريات الجولة الـ 16 من الدوري.

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وشهدت قائمة الفريق الباريسي، تواجد إدريسا جاي بعدما أثبتت الفحوصات الطبية قدرته على المشاركة.

ولم يتم استدعاء الثنائي إيدسون كافاني، وماركو فيراتي للقائمة، ومن المنتظر أن يعود الأخير للمشاركة في مباراة جلطة سراي في دوري أبطال أوروبا.

ويغيب عن باريس اللاعب البرازيلي ماركينوس، بعدما رزق بمولوده الثاني فغادر بعثة الفريق.

وجاءت قائمة باريس على النحو التالي:

حراسة المرمى: بولكا – نافاس – ريكو.

خط الدفاع: بيرنات – داجابا – ديالو – كيمبيمبي – كواسي – مونييه – تياجو سيلفا.

خط الوسط: دراكسلر – إدريسا جاي – بارديس – سارابيا.

خط الهجوم: تشوبوموتينج – دي ماريا – ماورو إيكادري – مبابي – نيمار.

جدير بالذكر أن باريس سان جيرمان يتصدر جدول الدوري الفرنسي برصيد 36 نقطة وبفارق خمس نقاط عن مارسيليا صاحب المركز الثاني، بينما يحتل مونبلييه المركز السادس برصيد 24 نقطة.