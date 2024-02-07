غياب العقل المدبر!.. ضربتان لجيرونا قبل موقعة ريال مدريد

لجنة المنافسة رفضت الاستئناف

تأكد غياب مدرب جيرونا ميشيل سانشيز عن مواجهة ريال مدريد، السبت المقبل، في قمة الدوري الإسباني، بعد طرده في الدقيقة 88 من المباراة الأخيرة أمام ريال سوسيداد.

واستأنف جيرونا على قرار إيقاف سانشيز لمدة مباراتين، إثر احتجاجه على الحكم جيل مانزانو، الذي ذكر في تقرير المباراة أن البطاقة الحمراء جاءت بسبب مغادرة المدرب المنطقة الفنية بشكل متكرر احتجاجًا على القرارات بإيماءات ظاهرية.

وأعلنت لجنة المنافسة بالاتحاد الإسباني لكرة القدم، رفض استئناف جيرونا، وتأكد غياب المدرب عن مواجهتي ريال مدريد وأتلتيك بيلباو.

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كما يغيب المدافع الهولندي داني بليند عن مواجهة الريال بداعي الإيقاف بعد حصوله على البطاقة الصفراء الخامسة هذا الموسم.

ويصطدم الفريقان السبت المقبل في قمة الدوري الإسباني، حيث يحتل جيرونا المركز الثاني بجدول الترتيب برصيد 56 نقطة، وبفارق نقطتين فقط عن ريال مدريد المتصدر.