"غياب الجمهور عن القمة التاريخية للاتحاد والنصر خسارة حقيقية"

علق الإعلامي عبد الكريم الحمد، الناقد الصحفي في قناة "24 الرياضية"، على أزمة تعليق الحضور الجماهيري في مباراة الاتحاد والنصر التاريخية.

ويستضيف الاتحاد نظيره النصر، اليوم، الجمعة، في إطار الجولة رقم 20 بدوري كأس الأمير محمد بن سلمان، على ملعب الجوهرة المشعة.

وقبل أيام، أصدرت لجنة الانضباط والأخلاق التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم، قرارًا رسميًا بمنع جمهور الاتحاد من حضور المباراة، بداعي إلقاء علبتين بالملعب، في مواجهة الفيصلي، ضمن الجولة 18 من الدوري المحلي.

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هذا القرار قوبل باعتراضات واسعة من إعلام الاتحاد وإعلام النصر كذلك، متهمين لجنة الانضباط بقتل متعة الكلاسيكو والإضرار بسمعة الكرة السعودية.

وانضم عبد الكريم الحمد للمعترضين على هذا القرار قائلًا:"أنا من أول الخاسرين باعتباري من المتابعين بمشاهدة هذه المباراة التاريخية في غياب الجماهير".

وقال خلال تصريحاته:"هل هناك تحايل قانوني من لجنة الانضباط بشأن هذا القرار؟ لأن الجمهور سيحرم من هذه المباراة، حتى من سيشاهدها في التلفزيون سيفتقد متعتها، ولماذا لم يتم التصرف مثلما حدث في واقعة الباطن؟".

عبدالكريم الحمد :

تعليق الحضور الجماهيري في مباراة الاتحاد والنصر التاريخية .. خسارة حقيقة ..

الحصاد الرياضي ...@abdulkarimHD pic.twitter.com/wZj5zF4KFI — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) February 10, 2022

وأضاف:"خسارة حقيقية لنا جميعًا بمشاهدة هذه المباراة الممتعة بهذا الهدوء والصمت المتوقع في المدرجات".

يذكر أن الاتحاد يحتل صدارة الدوري السعودي بـ44 نقطة، بينما يأتي النصر في المركز الثالث بـ38 نقطة.